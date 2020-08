Voorbeschouwing AZ - Viktoria Plzen: "We beginnen niet arrogant aan de wedstrijd"

ALKMAAR - In een leeg en half afgebouwd stadion stond dinsdag de laatste training op het programma voor AZ. Met trainer Arne Slot en aanvoerder Teun Koopmeiners kijken we vooruit naar deze voorronde van de Champions League. "Heerlijk, eindelijk gaat het weer ergens om."

AZ heeft een moeizame voorbereiding achter de rug. Van de zes oefenduels wonnen de Alkmaarders er slechts eentje. "De resultaten zorgen er in ieder geval voor dat we niet arrogant aan deze wedstrijd kunnen beginnen. Van de andere kant hebben we vorig jaar heel veel vertrouwen opgedaan in de competitie en ook in de Europa League. Bij belangrijke wedstrijden stonden we er altijd."

Stengs en Vlaar

Slot beschikt woensdag over Ron Vlaar en Calvin Stengs. De twee spelers stond het grootste gedeelte van de voorbereiding buitenspel. Stengs deed zelfs nog geen wedstrijd mee. "Ze zijn in staat om te spelen, maar niet negentig minuten."