AZ-trainer Arne Slot: "Alle resultaten in de voorbereiding waren mager"

ALKMAAR - Telstar speelde vrijdagavond verrassend gelijk tegen AZ. De eerstedivisionist kwam tegen de verhouding op voorsprong tegen de Alkmaarders. De ploeg van Arne Slot kende zodoende geen goede generale repetitie voor Viktoria Plzen komende woensdag.

"1-1 spelen tegen Telstar is een heel slecht resultaat", begint Slot. "Alle resultaten in de voorbereiding zijn mager geweest. Ik kan ze één ding niet verwijten: ze hebben wel de mentaliteit getoond om tot het uiterste te gaan. Als je dat komende woensdag ook op kunt brengen, maak je altijd kans op een resultaat."

AZ speelde voornamelijk op de helft van Telstar, maar kon dat overwicht niet uit drukken in doelpunten. "We hebben de tweede helft geprobeerd om er weer een echte wedstrijd van te maken. We moesten constant energie stoppen in het maken van loopacties. Dan krijg je ook nog de 1-0 tegen het eerste en enige moment dat ze op onze helft zijn. Dat is weer een les die we mee kunnen nemen naar aankomende woensdag." Tekst gaat verder onder de video

Telstar speelde niet op de gebruikelijke manier tegen AZ. "Het is natuurlijk verrassend dat zij niet van ons hebben gewonnen. We hebben geprobeerd te spelen zoals Viktoria Plzen. AZ is gewoon beter, dus we moesten verdedigen. Ik heb veel liever dat wij de bal hebben. Het deed wel een beetje pijn aan de ogen."

AZ zou eigenlijk gisteren spelen tegen Fortuna Sittard, maar dat duel werd afgelast vanwege een coronageval bij de Limburgers. Telstar reikte de Alkmaarders de helpende hand. "Ik denk dat als het kan je in het algemeen belang moet denken. Ik ben één van de weinigen die het niet zo goed vindt gaan met het Nederlands voetbal. We hebben problemen met minder mensen op de tribune en clubs die in België willen gaan spelen. Ik denk dat we er heel veel baat bij hebben als we goed presteren in de Champions League."

Seizoenstart Volgens Jonker is Telstar klaar voor de vissersderby tegen FC Volendam. "Als je naar vanavond kijkt, zijn we er behoorlijk klaar voor. Desondanks als je kijkt naar alle uitslagen, scoren we weinig. Dat is wel een bron van zorg. Voorin klopt het nog niet, maar we staan goed en spelen behoorlijk."

