Arne Slot wil op z'n AZ's spelen tegen Viktoria Plzen: "Agressief en met veel intensiteit"

WIJDEWORMER - AZ is begonnen aan de laatste week van de voorbereiding. En daar zijn alle ogen nu gericht op de wedstrijd van woensdag tegen Viktoria Plzen. En dat betekent deze week vooral trainen op details en rekening houden met alle scenario's. "Vandaag trainden we op verre ingooien en strafschoppen."

"In het begin van de voorbereiding ben je vooral bezig met het fysieke aspect", vertelt Arne Slot op het trainingscomplex in Wijdewormer. "Inmiddels hebben we Viktoria Plzen goed geanalyseerd. Dus we weten hoe ze opbouwen en druk zetten en daar leggen we in deze laatste week vooral de nadruk op."

"Fouten afdwingen"

Naast rekening houden met de manier van spelen van de Tsjechische ploeg willen de Alkmaarders vooral van eigen kracht uitgaan in deze tweede voorronde van de Champions League. "We moeten de fouten bij hen afdwingen door heel agressief en met veel intensiteit te spelen. Dus waar mogelijk zullen wij het spel spelen dat we van AZ gewend zijn."

Bekijk hieronder de reportage van afgelopen week over AZ met trainer Arne Slot.