Oefenduel AZ - Fortuna op het laatste moment afgelast door corona

ALKMAAR - De vriendschappelijke wedstrijd van donderdagmiddag tussen AZ en Fortuna Sittard gaat niet door. Bij de Limburgers is één van de spelers positief getest op het coronavirus.

"Het is jammer dat we nu niet kunnen oefenen tegen Fortuna", zegt Arne Slot na de afgelasting. De oefenmeester hoopt vrijdag nog een nieuwe tegenstander te vinden. Voor AZ zou de wedstrijd tegen Fortuna Sittard namelijk de laatste zijn in voorbereiding op de kwalificatie van de Champions League wedstrijd.

AZ werkt nu als alternatief een training af in het stadion. Volgende week woensdag begint de wedstrijd tegen het Tsjechische Viktoria Plzen om 16.30 uur.