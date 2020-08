AZ oefent nu tegen Telstar

Slot liet al eerder weten dat de Alkmaarders op zoek gingen naar een nieuwe tegenstander en die is dus gevonden.

Voor AZ is de wedstrijd tegen Telstar de laatste in voorbereiding op de kwalificatie van de Champions League. Woensdag speelt AZ in de voorronde van de Champions League thuis tegen het Tsjechische Viktoria Plzen om 16.30 uur.