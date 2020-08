Telstar houdt AZ verrassend op 1-1 in oefenduel

ALKMAAR - De generale repetitie voor AZ in aanloop naar de Champions League is in mineur geëindigd. De ploeg van Arne Slot kwam niet verder dan 1-1 tegen eerstedivionist Telstar. Benaissa Benamar bracht de Velsenaren verrassend op voorsprong, via een strafschop maakte Teun Koopmeiners gelijk.

Pro Shots / Vincent de Vries

Bij AZ ontbraken Fredrik Midtsjø (ziekte) en Calvin Stengs (blessure). De Alkmaarders zouden eigenlijk gisteren oefenen tegen Fortuna Sittard, maar dat duel werd op het laatste moment afgelast. De Limburgers bleken een positief coronageval te hebben. Telstar werd bereid gevonden om als sparringspartner te fungeren. Het spelbeeld van de oefenwedstrijd was zoals men van tevoren had verwacht. AZ had het meeste balbezit en kreeg kansen via Tijjani Reijnders en Myron Boadu. Desondanks kwam Telstar tegen de verhouding in op voorsprong. Uit een voorzet van testspeler Daniel Adshead kopte Benaissa Benamar de bal achter Marco Bizot.

Spelbeeld ongewijzigd Na de rust werd ook het meeste gevoetbald op de helft van Telstar. AZ kreeg kansjes via Oussama Idrissi en Wijndal. Een kwartier voor tijd maakte Yael Liesdek ongelukkig hands, Teun Koopmeiners maakte uit de strafschop gelijk. Tijjani Reijnders kreeg de grootste kans van de wedstrijd, maar schoot voor een open doel hoog over. Invaller Yukinari Sugawara gaf in de slotfase hard voor, Boadu kon er niet aan komen. AZ beleefde geen glansrijke voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van Arne Slot won alleen van het Franse Lille OSC (2-1). AZ verloor van Racing Genk (0-1), FC Utrecht (0-1), PEC Zwolle (0-1) en AS Monaco (0-2). Komende woensdag spelen de Alkmaarders in de tweede voorronde van de Champions League tegen Viktoria Plzen. De aftrap is om 16.30 uur.

Opstelling AZ: Bizot, Svensson, Leeuwin ('65 Vlaar) , Koopmeiners, Wijndal, Reijnders, De Wit, Clasie, Gudmundsson ('65 Sugawara), Boadu, Idrissi Opstelling Telstar: Doornbusch, Taha (30. Pattynama) , Bronkhorst (30. Regeling) , Benamar, Vandermeulen (45. Liesdek) , Vlijter (30. Cagro) , Beelen (30. Sprangers), Adshead (60. Dijkstra), van Wetten, van Doorm, Plet