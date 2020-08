Nog geen stormmaatregelen voor Alkmaarse kermis: "Attracties hebben windmeters"

ALKMAAR - De organisatie van de kermis aan de Olympiaweg in Alkmaar treft nog geen maatregelen tegen de storm Francis die voor vanavond is voorspeld. "Er zitten windmeters op alle attracties, dus als het te hard waait, stoppen ze er automatisch mee", aldus Sander Willemstein van de kermis tegen NH Nieuws.

Er is windkracht acht voorspeld en code geel is van kracht. "De ervaring leert dat mensen sowieso niet naar de kermis komen als het regent of hard waait", aldus Willemstein.

Over omwaaien van attracties hoeven de bezoekers zich geen zorgen te maken, zegt hij. "Afgelopen weekend heeft de hoogste attractie ook een paar keer stilgestaan omdat het te hard waaide. Dan stopt 'ie er gewoon mee, ook tijdens een ritje. Ze zijn bovendien robuust gebouwd en er is er nog nooit een omgewaaid." Tekst gaat door onder artikel.