Leerlingen PCC Fabritius weer terug na grote brand: "Ze hebben het mooi opgeknapt"

ALKMAAR - Leerlingen van het PCC Fabritius in Alkmaar zijn weer terug op hun oude school. Een grote brand verwoestte in februari een deel van de school. Tot die tijd moesten de leerlingen op een noodlocatie de lessen volgen. De school is nu weer helemaal opgeknapt. "Het is alsof we weer in een nieuwe school starten", aldus afdelingsleider Janneke van Laar.

De blauwe loper ligt uitgerold voor de leerlingen van het PCC Fabritius. De vakantie is voorbij en de leerlingen moeten weer terug in de lesbanken. Bij binnenkomst verwelkomt afdelingsleider Janneke van Laar de leerlingen. "Jullie mogen eerst even jullie handen ontsmetten en dan doorlopen naar de aula."

Want naast de brand heeft de middelbare school ook te maken met het coronavirus. Volgens adjunct-directeur Robin Ooijevaar kan er op de school veilig gewerkt worden. "Een geluk bij een ongeluk is dat ons luchtbehandelingssysteem na de brand helemaal schoon is gemaakt", zo vertelde hij eerder aan NH Nieuws.

Thuiskomen

Er is hard gewerkt om de school weer gereed te krijgen voor de lessen. Zo moesten de nieuw gegoten vloeren nog het hele weekend drogen. "Ik ben heel blij dat we weer hier zijn", vertelt Janneke van Laar. "We hoeven niet meer uit dozen te leven. Het voelt als thuiskomen en het ziet eruit als nieuw."

De brand, die uiteindelijk bleek te zijn aangestoken en waar twee minderjarige jongens voor werden aangehouden, legde het Open Leercentrum in de as. Het lokaal, waar leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen, wordt opnieuw opgebouwd. "We bouwen nu een voormalig computerlokaal om zodat de leerlingen daar terecht kunnen. Alle kinderen hebben nu een chromebook dus we hebben minder computerlokalen nodig."

Opgeknapt

Voor leerlingen Bart en Sophie is het fijn om weer in hun vertrouwde school les te krijgen. "Je weet waar de lokalen zijn. Dat was op de noodlocatie nog wel eens verwarrend", vertelt Sophie. "En het is ook een stuk dichterbij." En zo denkt Bart er ook over. "Het ziet er allemaal weer netjes uit. Ze hebben het hier mooi opgeknapt."