Door brand geteisterde PCC Fabritius klaar voor nieuwe schooljaar: "Het voelt weer als thuis"

ALKMAAR - Het was een heftig schooljaar voor de docenten en leerlingen van het PCC Fabritius in Alkmaar. Naast de coronacrisis verwoestte een grote brand in februari een deel van de school. "Het was een race tegen de klok om het allemaal voor het weekend klaar te krijgen maar we kunnen van start", aldus adjunct-directeur Robin Ooijevaar.

De leerlingen en docenten konden na de brand tijdelijk terecht op het Horizon College . Maar biologiedocent Stephanie Out is blij dat ze weer in haar vertrouwde lokaal les kan geven. "Het was mooi dat we daar terecht konden maar het was ook wel een erg oud gebouw. Het is fijn om weer op je eigen plekje te zijn waar je alles kan vinden. Het voelt weer als thuis."

De brand, die uiteindelijk bleek te zijn en aangestoken en waar twee minderjarige jongens voor werden aangehouden, legde het Open Leercentrum in de as. Het lokaal, waar leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen, wordt opnieuw opgebouwd. "De prioriteit lag bij ons vooral op de binnenkant van het gebouw zodat de lessen weer door kunnen gaan. De komende maanden gaan we verder met de bouw van het Open Leercentrum."

En dan is er nog de coronacrisis. De zorgen bij leraren over de verspreiding van het virus leven ook bij het PCC Fabritius. Desondanks staat Stephanie zo meteen zonder angst voor de klas. "Ik maak me er geen zorgen over. Zolang ik afstand kan houden tot de leerlingen denk ik dat het verantwoord is om les te geven. Het onderwijs op afstand was een mooie oplossing maar eigenlijk wil ik weer heel graag naar school. Met de leerlingen in de klas op mijn eigen plek."

Geluk bij een ongeluk

"Wij doen er alles aan zodat de leerlingen en de collega's veilig hun werk kunnen doen", vertelt Ooijevaar. "Een geluk bij een ongeluk is dat ons luchtbehandelingssysteem na de brand helemaal schoon is gemaakt. Verder zijn de lokalen zo ingericht dat docenten afstand kunnen houden. Ook moeten de leerlingen als eerste het lokaal in en daarna pas de docent. Wij hebben er alle vertrouwen in dat iedereen veilig het onderwijs kan volgen."