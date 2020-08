Toeristenstroom zorgt bij ondernemers in kustplaatsen voor overlast én omzet

De Spar in IJmuiden en bakkerij Van der Ploeg in Callantsoog kijken de afgelopen weken, net als veel andere ondernemers in de kuststreek, tevreden in de kassala. De eigenaar van de Spar: "Alle verlies wordt nu goedgemaakt. Wij klagen niet!"

Minder gezellig

De drukte heeft ook mindere kanten. Een medewerker van een strandtent in Wijk aan Zee ziet door de maatregelen een ander soort publiek komen. "Er zijn veel jongeren uit de stad op het strand, dat veroorzaakt hier wel overlast. Die mentaliteit is toch anders, zij hebben zoiets van: het strand is van iedereen."

Bij de Spar in IJmuiden werd het de afgelopen weken soms te druk volgens de eigenaar. "Dan moesten mensen buiten wachten. En ja, dan spreek je iemand aan en dan krijg je soms een grote mond. Maar het viel allemaal erg mee."

Uitgescholden

Bij bakkerij Piet Kerssens in Egmond aan Zee stuit medewerker Georgia Alcock regelmatig op onbegrip rondom de coronamaatregelen. "Je wordt regelmatig uitgescholden. Er hangen wel honderd briefjes op de deur maar vooral Duitsers hebben het idee dat corona hier niet bestaat. Mensen gaan soms bijna tegen je aan staan. Dan moeten ze hun brood maar ergens anders halen. Het is aan de ene kant mooi dat er veel toeristen zijn maar als je een boete krijgt, ben je verder van huis."

Bij de Jumbo in Egmond aan Zee merkt manager Gerard Honigh dat mensen ‘heetgebakerd’ zijn. Beveiligers heeft hij nog niet voor de deur moeten zetten. Die taak neemt Honigh zelf op zich. "Natuurlijk zit er altijd wel een verkeerde tussen maar dat heb je overal. Voor mij is het niet lastig maar wel frustrerend. Toch kom je met een goed gesprek al een heel eind. Ik hoef gelukkig niet rollebollend over straat zoals mijn collega in Callantsoog."

Callantsoog

Bij de winkel in Callantsoog staat inmiddels een beveiliger op de stoep. "Er zijn appels naar ons gegooid, er waren vechtpartijen", zegt supermarktmanager Ed Stevens. Hij heeft sinds deze week een beveiliger ingehuurd, omdat de klanten zich soms niet aan de regels wilden houden. Eerst stonden hij en zijn personeel zelf voor de deur, maar na meermaals verbaal en soms zelfs fysiek te zijn belaagd, vond hij het welletjes. "Het waren trouwens niet alleen Duitsers, ook gewoon de Hollanders en wel vaak wat oudere mensen", vertelt hij.