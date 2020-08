Supermarkt zoekt 'sterke kerels' na zoveelste bedreiging door toeristen

Zijn veelal jonge medewerkers wil hij niet met deze klus belasten. "Ik durf mijn personeel niet meer bij de deur te zetten. Voor de drukste uren heb ik via een beveiligingsbedrijf professionele beveiligers ingehuurd en daarnaast sta ik er zelf af en toe. Maar het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die bereid zijn bij onze entree te komen staan." Hij vindt het eigenlijk van de zotte dat hij beveiligers moet inhuren: "We zijn geen nachtclub."

Kennelijk vallen deze regels niet bij iedereen in goede aarde, want de medewerkers die het 'deurbeleid' in de gaten moeten houden worden regelmatig bedreigd. Zowel fysiek als verbaal. "Er is veel onbegrip bij Duitsers, dat begrijp ik wel", zegt supermarkteigenaar Jaap van Vuure. "Maar het valt me op dat vooral 65-plussers er moeite mee hebben. Terwijl ik denk: we doen het wel voor jullie hoor. Of wanneer mensen een hele dag met een biertje op het strand hebben gezeten en vervolgens niet begrijpen dat ze niet een supermarkt in mogen."

Door de vele toeristen aan de Noordzeekust is de supermarkt een van de drukste in de regio. Vanwege de coronacrisis mogen ook hier maar een beperkt aantal klanten tegelijkertijd in de winkel zijn. Om het te reguleren, mogen zij enkel met een winkelkarretje naar binnen en mag er maar één persoon per gezin winkelen.

"Kom maar hier, dan sla ik jou wel even in elkaar"

De bedreigingen zijn wel serieus, meldt Van Vuure. "Gisteren was er nog iemand die aangaf bepaald niet gediend te zijn van de regels. 'Ik bepaal zelf de regels, als ik naar binnen wil doe ik dat.' Om vervolgens te zeggen: 'Kom maar hier, dan sla ik jou wel even in elkaar.' Beveiligers deinzen hier niet van terug, maar voor mijn medewerkers is het wel schrikken." Afgelopen weekend merkte hij zelf dat het niet altijd bij verbale dreigementen blijft. "Toevallig stond ik er toen. Iemand pakte me vast aan mijn overhemd en we gingen rollend over straat."

Om toch open te kunnen blijven, plaatste Van Vuure gisteren een oproep in de Facebookgroep Je bent een Callantsoger als. 'Zijn er in het dorp wellicht kandidaten die 'tegen een stootje kunnen' en bereid zijn om bij Albert Heijn, tegen een vergoeding uiteraard, als portier bij de entree willen komen staan?', zo schreef hij. Er zijn veel reacties binnengekomen, laat hij weten. "Ik ga ze vandaag doornemen en kijken wat ik er mee kan."

Niet uniek

Overigens is de situatie niet uniek, ook de supermarktmedewerkers van de Jumbo in Schoorl moeten regelmatig boze blikken en bedreigingen incasseren. "We worden dagelijks uitgescholden", zo viel vorige week te lezen in het Noordhollands Dagblad. "Sommige klanten roepen dan dingen als 'mongool' of 'ik hoop dat je corona krijgt'."

Het gebeurt steeds vaker, merkt ze, en niet iedereen wil meer voor de deur staan. "Je staat hier wel met enige tegenzin. Twee collega's konden het niet meer aan, één moest huilen, en ik heb ook een collega die hier niet wil staan. Je moet wel een hart van beton hebben."