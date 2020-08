Steeds meer Zandvoortse horecazaken sluiten deuren door coronauitbraak

ZANDVOORT - Steeds meer Zandvoortse horecazaken sluiten de deuren in verband met positieve coronabesmettingen. Vandaag maakt ook de FEBO bekend dat zij dichtgaat omdat een medewerker positief is getest op het coronavirus.

Naast de FEBO sluit ook snackbar Het Plein de deuren. Beide zaken zitten gevestigd aan het Kerkplein, midden in het centrum van Zandvoort. Deze twee zaken worden uitgebaat door dezelfde persoon. De uitbater laat weten zelf eerder terug te komen van vakantie. De besmette medewerker is vanmiddag positief getest.

Sushirestaurant

Gisteren werd al bekend dat sushirestaurant Zizo Lounge, dat aan de boulevard ligt, de deuren sluit. Daar zijn drie medewerkers en een een bezoeker van het restaurant positief getest op het virus.

De eigenaar van Zizo Lounge doet een dringende oproep aan jongeren die in het restaurant werken om uit te kijken met bezoekjes aan de kroeg. Hij spreekt daarnaast zijn zorgen uit over de hoeveelheid toeristen in het kustdorp.

Terschelling

In Zandvoort gaan geruchten over een cluster besmettingen dat is ontstaan op een camping op Terschelling. Dit was eerder al de reden voor voetbalclub SV Zandvoort om trainingen en wedstrijden op te schorten. Zandvoortse jongeren zouden daar op vakantie besmet zijn geraakt. De GGD is vooralsnog niet bereikbaar om hierop te reageren.