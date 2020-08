Drukte op stranden Bloemendaal en Zandvoort: "Lastig anderhalve meter afstand te houden"

Dit melden de gemeente Bloemendaal en de ANWB op twitter. Er wordt opgeroepen rekening te houden met de drukte bij het plannen van de reis.

Burgemeester Zandvoort

Via deze webcam is te zien dat het druk is op het strand en de parkeerplaats in Zandvoort. Mediapartner ZFM had burgemeester van Zandvoort David Moolenburg zojuist in de radiostudio. "Ik begrijp dat mensen zich ongerust maken."

Over de drukte van afgelopen vrijdag zegt de burgemeester: "Er zijn geen makkelijke oplossingen. Je wilt eigenlijk niet tot een afsluiting overgaan omdat er dan ook opstoppingen ontstaan."

De gemeentes raden op dit moment (nog) niet af om naar het strand te komen.