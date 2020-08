Drie medewerkers en gast van Zandvoorts sushi-restaurant besmet met corona

ZANDVOORT - Sushi-restaurant Zizo Lounge aan de boulevard in Zandvoort is tot maandag gesloten omdat drie personeelsleden positief zijn getest op corona. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD is tot nu toe gebleken dat ook één gast corona heeft. De rest van het personeel is ook getest: hun uitslagen waren negatief.

"Hier ben je natuurlijk niet blij mee, ook al gaat het gelukkig niet om zware gevallen. Wij weten niet of die gast de corona bij ons heeft opgelopen", zegt eigenaar Marcel de Graaf, die de sluiting een aderlating noemt. Zeker omdat het restaurant eerder dit jaar, net als alle andere horeca, vanwege de coronamaatregelen een lange sluiting moest doorstaan.

Volgens De Graaf ging het eerste geval om een medewerker die niet heeft gewerkt, maar alleen in de zaak is geweest om zijn fooi op te halen. Die medewerker heeft geen contact met gasten gehad. Een ander heeft twee dagen gewerkt, maar bleek positief bij een test die vanwege vakantie is uitgevoerd. De derde kwam vervolgens voort uit preventief testen. Twee van de drie zijn inmiddels weer beter. De drie hebben nauwelijks klachten gehad.

Vrijwillig extra dagen dicht

De Graaf gaat ervan uit dat de besmetting niet in het restaurant is ontstaan. "Wij houden ons aan alle regels. We doen het maximale om corona buiten de deur te houden. Eigenlijk mochten we van de GGD donderdag alweer open, maar voor de zekerheid hebben we besloten tot en met zondag dicht te gaan."

Dat bevestigt de GGD. Een woordvoerder zegt dat het restaurant bij de GGD bekend staat als 'redelijk secuur met de coronamaatregelen.' Gasten van het restaurant die hun naam en telefoonnummer achterlieten, zijn geïnformeerd. Het bron- en contactonderzoek loopt volgens de GGD nog.

'Ongelooflijk onverstandig'

Eigenaar De Graaf stuurt zijn veelal jonge medewerkers deze dagen een mail waarin hij ze verzoekt niet naar kroegen te gaan waar veel mensen komen. "Laat ik voorop stellen: we hebben geen indicatie waar het vandaan komt, maar in zijn algemeenheid wil ik wel zeggen dat het ongelooflijk onverstandig is om naar de kroeg te gaan in deze coronatijd. Ik denk dat we in Zandvoort wel een beetje moeten uitkijken met al die toeristen."

Het restaurant zit onder het bekende Palace Hotel aan het Burgemeester van Fenemaplein. Hoewel het restaurant een eigen ingang heeft, is er in het hotel uit voorzorg extra ontsmet na de positieve gevallen.

Geen quarantaineplicht

Gasten die bij Zizo hebben gegeten, hoeven niet in quarantaine. "Wel vraagt de GGD de aankomende tijd extra goed op jezelf te letten en te testen wanneer je klachten ervaart. Let goed op het houden van 1,5 meter afstand en let op de persoonlijke hygiëne. Wij betreuren deze situatie zeer", schrijft Zizo op Facebook.

Dit is de tweede keer dat een ondernemer moet sluiten vanwege een coronageval onder werknemers. Viskraam De Zeemeermin op de boulevard ging eerder twee weken dicht.