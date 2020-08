Zandvoort worstelt met enorme stroom strandgangers: badplaats 'verloedert'

ZANDVOORT - Steeds vaker kamperen mensen illegaal op het strand van Zandvoort. Of ze slapen stiekem in campers of auto's. Hun behoefte doen ze in de buitenlucht. Ook is er rond het strand steeds meer afval dat zich ophoopt. Dat signaleert raadslid Peter Kramer tot zijn verdriet.

Kramer denkt bijvoorbeeld aan het inzetten van een particulier beveiligingsbedrijf die 's avonds en 's nachts het wildkamperen op en rond het strand in de gaten houdt. "De strandtenten huurden die vroeger ook in."

Volgens de fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad zijn er te weinig handhavers en worden deze ook niet effectief ingezet. Zo kunnen Zandvoorters deze hete dagen vaak niet parkeren in hun eigen straat omdat die volstaat met foutparkeerders. In Zandvoort wordt veel geklaagd dat handhaving daarbij niet optreedt. Kramer heeft de gemeente gevraagd of de gemeente van plan is maatregelen te nemen.

Het doet hem als geboren Zandvoorter pijn om te zien hoe zijn dorp er deze dagen bij ligt. "Het is een chaos en te druk in Zandvoort. Ik ben best wel wat gewend, maar als het zo extreem werd dan werd er altijd wel opgetreden. Nu doet handhaving en politie er niets aan."

Kramer snapt dat veel mensen naar het strand willen in deze tijd. "Ik begrijp dat mensen eruit willen. Ze kunnen niet op vakantie en komen hierheen. Je moet in eerste instantie ook ervan uitgaan dat de strandbezoekers de fatsoensnormen in acht nemen en de regels opvolgen. Die mensen zijn als eerste zelf verantwoordelijk. Maar als dat niet werkt: adequaat ingrijpen. Het gaat nu de verkeerde kant op." Zijn oproep aan de gemeente en de politie is: "Kom op jongens, zorg dat je er bent."

Immense inspanning

Volgens burgemeester David Moolenburgh moet er rekening worden gehouden met de uitzonderlijke situatie waarin Zandvoort zich nu bevindt. Hij wil geen oordeel geven over de woorden van Kramer, maar wel uitleggen in wat voor extreme tijd Zandvoort meemaakt. Er zijn veel mensen die niet op vakantie gaan en daarom in eigen land naar het strand trekken en bovendien is er een lange hittegolf die al de tweede week ingaat. "Er wordt in Zandvoort op dit moment een immense inspanning geleverd op alle fronten om dat in goede banen te leiden. We zetten maximaal in. We zien een grote instroom van mensen en dat is zeer uitzonderlijk. Alles zit gewoon hutjemutje vol."

De suggestie van Kramer om een particulier beveiligingsbedrijf in te huren, is al in de praktijk gebracht. Moolenburgh: "Wij noemen dat 'sus-teams' en die werken voornamelijk op en rond het strand. Zij bemiddelen vaak bij zaken die nog niet voor de politie zijn maar dat wel kunnen worden."

