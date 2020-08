Mogelijke coronabesmetting bij leden SV Zandvoort, trainingen en wedstrijden opgeschort

"Een aantal jongens is naar Terschelling geweest en hebben nu wat vage klachten", vertelt voorzitter Jan van der Leden. "Ze hebben zich laten testen en totdat we de uitslag hebben, gaan we dicht", aldus Van der Leden.

Het bestuur van de sportclub laat weten dat er veel vrijwilligers dagelijks actief zijn bij de club. Om hen niet in gevaar te brengen sluiten ze voorlopig de deuren. "Dan maar even dicht. We zitten toch nog vroeg in het seizoen. Beter voorkomen dan genezen."

Sushirestaurant

Eerder vandaag werd ook al bekend dat drie personeelsleden van de Sushi-restaurant Zizo Lounge aan de boulevard in Zandvoort positief zijn getest op het coronavirus. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD is tot nu toe gebleken dat ook één gast corona heeft.