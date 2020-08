Speakerverbod moet spontane feesten en besmettingen op strand Bloemendaal voorkomen

BLOEMENDAAL - Om groepsvorming en massale overtreding van de anderhalvemeterregel te voorkomen, mogen bezoekers van het Bloemendaalse strand geen geluidsinstallaties meer gebruiken. Daarmee hoopt de Veiligheidsregio spontane feesten in de kiem te smoren. Gisteravond geleidde de politie een groep van naar schatting honderden mensen van het strand.

Volgens Steef Molenaar, eigenaar van strandpaviljoen Woodstock '69 op het Bloemendaalse strand was het gisteravond niet de eerste keer dat er massaal werd gefeest op het strand.

Omdat in 'dergelijke situaties mensen nauwelijks meer op 1,5 meter van elkaar blijven', wordt daarmee het risico op coronabesmetting vergroot', redeneert de Veiligheidsregio.

De Veiligheidsregio ziet het aantal spontane feesten op het Bloemendaalse strand de afgelopen dagen toenemen. Met temperaturen die 's avonds en 's nachts niet of amper onder de twintig graden duiken, blijken dergelijke feestjes een aantrekkelijk alternatief voor de vele geschrapte festivals.

Quote

"Dit is al anderhalve maand gaande met het mooie weer. Het zijn gewoon jongeren die niet naar de discotheek kunnen en hun vertier op het strand gaan zoeken, een ghettoblaster meenemen en via de social media elkaar optrommelen om hier gezellig een feest te vieren. Dat kan ik goed begrijpen."

Als een eventuele corona-uitbraak tot de feesten op het Bloemendaalse strand te herleiden valt, heeft de overheid dat volgens de horecaman vooral aan zichzelf te danken. "Ik leef de regels die de overheid mij als horecaondernemer oplegt keurig netjes na. Alleen de overheid zelf verzaakt om in te grijpen."

Molenaar zag de bui gisteravond al hangen. "Ik ben er op een gegeven moment tussen gaan staan en heb gezegd: ga nou uit effe uit elkaar, want het wordt natuurlijk binnenkort uit elkaar geslagen. Dan zie je dat even gebeuren, maar op een gegeven moment worden de speakers opgepakt, gaan ze honderd meter verder zitten en vieren ze hun feestje gewoon verder."

Dat doen ze met het verbod op geluidsinstallaties nu dus wel. Niet alleen op het strand, maar ook langs de Boulevard Barnaart en de Zeeweg is zijn speakers en versterkers verboden. Wie toch een installatie meeneemt en gebruikt, loopt het risico dat de apparatuur in beslag wordt genomen.

"Dit is gewoon voor André Hazes", zegt een strandganger met een bluetooth-speaker onder z'n arm tegen NH-verslaggever Floris van der Woude. Hij is op dat moment nog niet op de hoogte van het afgekondigde verbod. "Wellicht dat ik er wat knallers ingooi als de sfeer omdraait, maar dat moet ik nog even bekijken."

Hij denkt dat overtreding van de coronaregels niet zozeer wordt uitgelokt door muziek, maar vooral door de drank en drugs die tijdens dergelijke feesten wordt genomen. "Als mensen iets op hebben, houden ze zich minder goed aan de regels. Tien minuten nadat ze erop zijn gewezen staat ze weer op elkaar."

Ook op zee

Het speakerverbod geldt vooralsnog alleen voor de eerder genoemde gebieden in Bloemendaal, maar kan ook worden ingesteld voor andere recreatiegebieden. Omdat de mogelijkheid voor een dergelijk verbod nog niet bestond, heeft de Veiligheidsregio de maatregel aan de noodverordening toegevoegd.

Wie slim denkt te zijn door z'n apparatuur op een sloep of boot in de branding te leggen, en daarvandaan het publiek op het strand op pompende beats te trakteren, komt bedrogen uit.

"Ook de zee voor het strand van Bloemendaal is als gebied aangewezen, zodat er kan worden opgetreden als er vanaf bootjes voor de kust luide muziek wordt gespeeld", aldus de Veiligheidsregio.