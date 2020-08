Odes aan heldhaftig werk lifeguards tijdens hete strandweken: "We ❤️ Reddingsbrigade"

BLOEMENDAAL - Reddingsbrigades in de provincie zijn in het zonnetje gezet vanwege hun harde werk op de stranden de laatste weken. De Reddingsbrigade in Bloemendaal kreeg gisteravond van drie lokale partijen in het dorp twee ijstaarten. Voor de Noordwijkse Reddingsbrigade vloog een vliegtuig met we love Reddingsbrigade langs de kust.