Reddingsbrigade Zandvoort over overleden drenkeling: "Een nachtmerrie"

ZANDVOORT - De Reddingsbrigade was net in overleg over het hijsen van de rode vlag op het strand, toen het zondagavond helemaal misging in zee bij Zandvoort. Een jongen spoelde buiten bewustzijn aan, vlakbij reddingspost Noord van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Hij overleed even later op weg naar het ziekenhuis. Strandwacht en Zandvoorter Ernst Brokmeier blikt terug op het tragische incident .

In Zuid- Holland wapperde de rode vlag op de stranden zondagmiddag. Vanwege de gevaarlijke stroming mocht niemand meer de zee in. Op dat moment wapperde op de Noord-Hollandse stranden, dus ook in Zandvoort, de gele vlag. Oftewel oppassen geblazen in zee, het gevaar ligt op de loer. De stroming bij Noordwijk en Katwijk werd nauwlettend gevolgd bij de Reddingsbrigade in Zandvoort. "Hier was het toen nog 'ok'. We controleerden veel, hielden alles kort. Het was overzichtelijk en wel te doen, dus we hielden het even zo", vertelt Brokmeier.

Dat het in Katwijk gevaarlijk kan zijn, betekent ook niet dat het dan meteen in Zandvoort ook gevaarlijk is. "De kust in Nederland is op elke plek anders. Als er in IJmuiden een rode vlag is, dan kan er een kilometer verderop niets aan de hand zijn."

'Incident gebeurde tijdens overleg over rode vlag'

En toen begon de gevaarlijke stroming noordwaarts te trekken. De Reddingsbrigade ging in onderling overleg, met de Veiligheidsregio en de burgemeester. "Tijdens het overleg kwam de melding dat aan de noordkant een zwemmer, die met vrienden het water in was gegaan, was verdwenen. De dichtstbijzijnde eenheid was er supersnel en had de jongen heel snel op de kant." Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar de jongen kwam helaas niet meer bij.