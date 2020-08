Reddingsbrigade wil strandpolitie terug in strijd tegen ongehoorzame badgast

De reddingsbrigades proberen op allerlei manieren de badgasten preventief te waarschuwen. Ze plaatsen vlaggen op de plekken waar een muistroom zit, patrouilleren op het water en over het strand, en leggen eindeloos aan iedereen uit waarom ze het water beter niet in kunnen gaan als de rode vlag gehesen is op de reddingspost.

Maar wat als de badgast niet wil luisteren, en alsnog het water in gaat? "Best frustrerend", beaamt Edwin de Groot van de Egmondse Reddingsbrigade. "Zeker als je die persoon daarna moet redden. Wat we natuurlijk doen."

Formeel kan de Reddingsbrigade iemand alleen adviseren het water te verlaten. "Wij zijn geen boa's of politieagenten", legt Kees Buis van Reddingsbrigade Nederland uit. "Wij mogen het iemand niet verbieden of degene wegsturen."

Strandpolitie

Reddingbrigade Nederland wil ook niet dat haar vrijwilligers handhavers zijn of worden. Liever zien ze de strandpolitie terugkeren. "We hadden in het verleden vaste strandagenten en dat maakt het voor reddingsbrigades soms een stuk makkelijker. Nu maken agenten hun ronde over het strand en we kunnen ze bellen als het nodig is."

"Vaak zijn wij de enige vertegenwoordiger van het gezag of de overheid op het strand. En wij zijn ook maar een vrijwilligersorganisatie, dus strandagenten of boa's zouden best een aanvulling kunnen zijn bij de strandposten."