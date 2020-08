Verdriet om dood van man die kinderen probeerde te redden: "Je doet alles wat je kan"

"We zijn hier voor opgeleid, maar je hoopt dit nooit mee te maken", aldus een lifeguard die de man tevergeefs probeerde te reanimeren. Er zijn vragen over de heftige gebeurtenis: wat als het in een bewaakt stuk water was gebeurd en waar waren de ouders van de kinderen?

Gistermiddag rond 14.19 uur voltrok zich de nachtmerrie: de 37-jarige man van Poolse afkomst wilde, ter hoogte van een onbewaakt stukje strand de Drooghe Weert, drie kinderen redden die in een muistroom terecht waren gekomen. Hij kwam er niet meer uit en spoelde twee uur later aan op het strand . Bij aankomst in het ziekenhuis overleed hij.

Voor collega Vincent Smet was gisteren de eerste keer dat iemand overleed. Hij vond zijn lichaam. "Je denkt niet na, je doet meteen wat je hebt geleerd. We liepen in een lange lijn door het water, maar na dertig seconden zagen we al iemand in het water liggen. We hebben het slachtoffer naar de kant gebracht en zijn meteen begonnen om hem te kunnen redden. "

De dood van de man doet denken aan zes jaar geleden , vertelt Ruud Koelewijn van de reddingsbrigade aangeslagen. "Toen verdronk een vrouw. Zij probeerde ook kinderen te redden, bij hetzelfde punt. Het is triest. Je zet je in, je doet alles wat je kan en je bent te laat."

De hulpverleners hoorden later dat de man het alsnog niet gered heeft. "We hoopten op het beste, maar we houden natuurlijk rekening met het ergste. We moeten het een plekje geven. We praten er met het team over. Dat helpt gelukkig." Volgens NOS laat de Poolse man een gezin achter. De kinderen die hij probeerde te redden waren van Duitse toeristen.

Gevaarlijke muienstromen

Er zijn de afgelopen tijd meerdere mensen in de problemen gekomen in de Noordzee. Afgelopen weekend zijn er bij Bergen aan Zee elf mensen uit muien gered, net zoals eerder in Egmond aan Zee en Callantsoog.

NH Nieuws legt middels deze video uit hoe je uit een mui kan komen.