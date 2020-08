Ruim 123.000 euro opgehaald voor vrouw en kinderen van verdronken Poolse redder

JULIANADORP - Er is een megabedrag opgehaald voor het gezin van de Poolse man Marcin, die zondagmiddag overleed nadat hij kinderen probeerde te redden uit de zee bij Julianadorp. De teller staat nu op ruim 123.000 euro. "Marcin gaf zijn leven om drie kinderen te redden en alles wat wij moeten doen is een paar euro's geven om zijn kinderen te redden."

Dat schrijft een donateur.

De 37-jarige seizoenswerker Marcin Kolczynski kwam tijdens de reddingsactie vermoedelijk in een mui terecht en heeft twee uur lang in de zee gelegen. Uiteindelijk spoelde de man aan en mocht reanimatie niet meer baten. "Het was heel heftig", vertelde een medewerker van de reddingsbrigade eerder al aan NH Nieuws.

Vlak voordat Marcin het water in ging belde hij nog met zijn vrouw in Polen. "Hij was op het strand en belde om te vragen hoe het ging. Hij zei tegen haar: 'Monica wacht even, ik zie kinderen in het water en volgens mij is daar wat mee'. Toen hing hij op." Dit vertelde Martina Janasz, initiatiefnemer van de geldactie, gisteren tegen NOS.

Via een telefoontje hoorde zijn geliefde Monica Kolczynski later dat haar echtgenoot was

overleden. Zij blijft in Polen achter met drie kinderen.