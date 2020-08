Poolse migranten verplicht op zwemles? 'De meesten hebben in Polen al leren zwemmen'

NOORD-HOLLAND - Over de omstandigheden is nog weinig bekend, maar feit is dat de man die gisteren bij een reddingsactie voor de kust van Julianadorp om het leven kwam de Poolse nationaliteit had. Hij is niet de eerste: de afgelopen jaren verdronken er langs de Nederlandse kust tussen de twintig en dertig van zijn landgenoten. Wordt het tijd om Poolse migranten verplicht lekcje plywania (zwemles) te laten volgen?

Inter Visual Studio

Volgens Ania Paszak van IDHEM, een in Den Haag gevestigde belangenorganisatie voor Oost-Europese arbeidsmigranten, zet verplichte zwemles nauwelijks zoden aan de dijk. "De meeste Poolse verdrinkingsdoden in Polen en Nederland zijn tussen de 25 en 35 jaar", vertelt ze. "Ik heb het gevoel dat de meeste Polen al in Polen goed hebben leren zwemmen. Voor de oudere generaties geldt dat minder."

Quote "Vorige zomer schrokken we, want toen verdronken in korte tijd meerdere Polen in Nederland" ANIA PASZAK, IDHEM

Vergeleken met andere jaren valt het aantal Poolse verdrinkingsdoden in Nederlandse wateren dit jaar mee. "Vorige zomer schrokken we, want toen verdronken er in Nederland korte tijd meerdere Polen", vertelt ze vanaf haar vakantieadres in Polen aan NH Nieuws. Ze doelt onder meer op een 23-jarige Pool die vorig jaar augustus bij Medemblik verdronk, en de twee Polen die vorig jaar zomer bij Wassenaar om het leven kwamen.

Na de tragedie in Wassenaar zei Paszak tegen Omroep West dat naast overschatting van de eigen vaardigheden, roekeloosheid en het ongeschoold beoefenen van watersporten 'alcohol vaak de grootste rol speelt'. Ze riep landgenoten met een slok op zelfs op om niet meer de zee in te gaan. Beleid om het aantal Poolse verdrinkingsdoden terug te dringen, is er niet. Toch denkt Paszak dat met goede informatievoorziening in het Pools veel ellende kan worden voorkomen. "Want sommige Polen zijn hier maar anderhalf jaar en vinden het daarom niet de moeite om Nederlands te leren." Ook in Polen veel verdrinkingsdoden Informatie over bijvoorbeeld muien voor de Noord- of Zuid-Hollandse kust zal hen dan ook niet snel bereiken. Toch benadrukt Paszak dat Poolse media uitgebreid verslag doen van verdrinkingsdoden langs de Poolse kust en dat veel arbeidsmigranten dat nieuws wél meekrijgen. "Ook deze zomer verdrinken er in Polen weer veel mensen", vertelt ze. "En Polen in Nederland kijken veel naar Poolse zenders en lezen Pools nieuws."