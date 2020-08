Geen nieuwe borden na verdrinken kinderredder: "Hoe veel doden zijn er nodig?"

Maar volgens de Helderse burgemeester zijn ongelukken niet te voorkomen en moeten strandgangers zelf hun verantwoordelijkheid nemen. "Als mensen het huidige bord niet lezen gaan extra borden dat niet veranderen", aldus Jeroen Nobel.

Afzetlint

Jennifer Struik uit Julianadorp heeft al meerdere reddingsacties meegemaakt langs de Drooghe Weert, het onbewaakte strand waar de man verdronk. "Ik begrijp niet waarom de gemeente hier niet gewoon een paar afzetlinten neerzet. Een strandopslag verderop doen ze dat wel, waardoor kinderen en ouders beter gewaarschuwd worden", vertelt ze aan NH Nieuws.

Te klein

"Dit bord is gewoon te klein en te onduidelijk. Wij willen borden waar het publiek niet omheen kan", vertelt Vincent van den Born. In een brief aan het Helderse college vraagt hij daarom om meer maatregelen. Ook wil hij een onderscheiding voor de man die de drie kinderen uit zee redde en daarbij zelf om het leven kwam.

