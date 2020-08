Helderse PVV wil waarschuwingsborden op strand: "Poolse man moet onderscheiding krijgen"

In een brief aan het college oppert de PVV dit, schrijft mediapartner Regio Noordkop, maar gaat verder ook in op het ontbreken van waarschuwingsborden op het strand voor gevaarlijke stromingen.

Engels en Duitse waarschuwingen

Die moeten er volgens hem zo snel mogelijk komen. Niet alleen bij de toegang tot het strand, maar ook bij elke pier. “En niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits en Engels”, aldus Van den Born.

Gistermiddag kwam een man op het leven op het strand bij Julianadorp. Hij ging de zee in om drie kinderen te redden die in een mui terecht waren gekomen. De kinderen zijn veilig aan de kant gekomen, maar de Poolse man spoelde twee uur later aan en kon niet meer worden gered.

Het was bij het onbewaakt stukje strand de Drooghe Weert.

Tekst gaat door onder de kaart.