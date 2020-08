Verdachte van wurgen zwangere partner verliest mogelijk gezag over drie kinderen

HAARLEM - De 45-jarige Haarlemmer die wordt verdacht van het wurgen van zijn zwangere partner en het in brand steken van hun flat, verliest binnenkort mogelijk het gezag over de drie kinderen die ze samen hadden. De Raad voor de Kinderbescherming wil hem via de rechter de ouderlijke macht afnemen.

Dat kwam naar voren tijdens een zitting voor de Haarlemse rechtbank vandaag. De man was zelf niet aanwezig, hij verblijft in het Pieter Baan Centrum. Volgens zijn advocaat wil de verdachte zijn drie kinderen graag snel weer zien.

De man zit vast sinds 11 september 2019 toen hij werd opgepakt als verdachte van brandstichting in een flat aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem. In de woning vond de brandweer die nacht het lichaam van, zo bleek later, zijn zwangere partner. Zij is volgens het openbaar ministerie gewurgd voordat de brand werd aangestoken.

Zelf naar brand kijken

De brand begon met een aantal explosies en die nacht moesten 48 appartementen worden ontruimd. Uren had de brandweer nodig om het vuur te bedwingen. Het maakte veel indruk in Schalkwijk. "De hele buurt is erdoor overhoop gehaald", zei de officier van justitie vandaag. Volgens de buren had de verdachte buurman zelf naar de brand staan kijken en kon hij daarom vlak bij de woning worden aangehouden.

De Haarlemmer ontkent tot nu toe elke betrokkenheid en vroeg vandaag om vrijlating uit voorlopige hechtenis. "Er is geen direct bewijs", hield zijn advocaat de rechtbank voor, "we moeten daarom ernstig rekening houden met vrijspraak." Ook wil de verdachte zich verdedigen tijdens zijn rechtszaak tegen de Kinderbescherming. De verdediging houdt rekening met een doemscenario dat de man wordt vrijgesproken, maar dat hij dan wel het gezag over zijn kinderen kwijt is.

Brandwonden

Het openbaar ministerie was het niet eens met zijn vrijlating in afwachting van de inhoudelijke behandeling. Er zijn volgens het OM genoeg redenen om hem ervan te verdenken verantwoordelijk te zijn voor de zware vergrijpen. Zo haalde de verdachte volgens het OM vlak voor de explosie nog benzine met zijn auto, had hij bij zijn arrestatie brandwonden en had het paar eerder 'relationele problemen.' De rechtbank oordeelde daarop dat de man moet blijven vastzitten tot de volgende zitting op 2 november. Dan is ook het psychiatrisch onderzoek van het Pieter Baan Centrum afgerond.

De familie van de gedode vrouw eist vanuit Afghanistan inzage in dat rapport. De rechtbank deed daar vandaag geen uitspraak over. De familie wil de exacte inhoud van het rapport kennen om niet tijdens de inhoudelijke behandeling of via de pers onvoorbereid geconfronteerd te worden met details uit het privéleven van de overleden vrouw.