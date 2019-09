Buurtbewoner: "Man stak zwangere echtgenote in brand in Haarlem"

HAARLEM - De fatale brand in een complex aan de Haarlemse Rudolf Steinerstraat, waardoor iemand omkwam en een groot aantal appartementen moest worden ontruimd, zou zijn aangestoken.

Lees ook: Dode bij uitslaande brand in Haarlemse flat

De bewoner van de flat waar de brand ontstond zou het slachtoffer, zijn zeven maanden zwangere vrouw, in hun slaapkamer in brand hebben gestoken, vertellen meerdere bronnen aan Hart van Nederland.

Vlak na de explosie stonden veel buren geschrokken op straat. Tekst gaat verder na de video



"Officieel is er één dode gevallen en verder geen nieuws, maar wat wij als bewoners hebben gereconstrueerd is dat de vader zijn vrouw omgebracht heeft. Dat hij haar in de slaapkamer verbrand heeft", zegt de buurman.

"Vreselijk. Afschuwelijk." De drie kinderen zijn voor de brand uitbrak elders ondergebracht. "De man is aan het eind van de straat gearresteerd", vervolgt de buurman. "Hij heeft staan kijken hoe zijn eigen huis stond af te fikken."

Lees ook: Buren over explosie en brand in Haarlemse flat: "De gevel ligt nu op m'n auto"

Het OM meldt de man in volledige beperking zit en wil niets kwijt over de zaak.