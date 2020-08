Dineren op 50 meter hoogte in Alkmaar? Vergunningsaanvraag voor 'Smakenrad'

De topattractie van ‘s-Hertogenbosch staat deze nazomer mogelijk in de binnenstad van Alkmaar. "We hebben tijdens de coronacrisis gezocht naar creatieve manieren om toch door te kunnen gaan. Momenteel staan we met het Smakenrad in Den Bosch op de Pettelaarse Schans."

Naast de vergunningsaanvraag in Alkmaar, heeft Verleg ook in de provincies Zuid-Holland en Utrecht aanvragen gedaan. "Het is nu afwachten welke gemeente het eerste toehapt."

RIVM-regels

In het Smakenrad gelden dezelfde RIVM-regels als voor ieder ander restaurant. "Er mogen maximaal vier mensen uit hetzelfde huishouden of twee gasten in de gondel plaatsnemen. Aan het rad kunnen 27 tot 36 gondels worden gehangen. We hebben ruimte voor zo'n 100 gasten."

In de gondel zit een speciaal systeem, waarmee mensen tijdens de rit een bestelling kunnen plaatsen. "We hebben een handige methodiek bedacht om het eten te serveren. Als de gondel eenmaal beneden is, krijgen de gasten hun bord aangereikt. Dit is ook meteen het moment voor een plaspauze. Er staan toiletten onderaan het rad."

Geschikte locatie

Afhankelijk van het weer zullen de gondels semi-open zijn, met airconditioning of volledig dicht en voorzien van een verwarming. "We moeten even afwachten wat de nazomer ons gaat brengen."

De gemeente heeft Verleg verzocht om een locatie voor te stellen, zodat de vergunningsaanvraag in behandeling genomen kan worden.