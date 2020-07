Kermis Alkmaar waarschijnlijk naar evenemententerrein Olympiaweg

ALKMAAR - De Alkmaarse zomerkermis wordt waarschijnlijk gehouden aan de Olympiaweg, mits kan worden voldaan aan de coronamaatregelen en de eisen voor het verlenen van de evenementenvergunning. Dat meldt de gemeente. De binnenstad als locatie is definitief van de baan, want daar zouden de afstandsregels niet kunnen worden gehandhaafd.

De kermis is van 21 tot en met 30 augustus. De gemeente inventariseert momenteel welke exploitanten er naar het evenemententerrein in Alkmaar kunnen komen zodat het kermisterrein veilig en volgens het landelijk coronaprotocol ingericht kan worden.

Het evenementen terrein aan de Olympiaweg is een bekende plek voor festivals, zoals Beatcoin en Fuse Festival. In principe is er dus ruimte genoeg voor alle attracties die normaal ook in de binnenstad staan.

