Culinair hoogstandje: horecaman wil reuzenrad naast restaurant in Blokker

"Een paar maanden geleden lag de hele boel stil en waren we plannen aan het maken voor als we weer open zouden mogen", blikt Baltus terug. " We dachten: hoe je kun je met de coronaregels toch wat meer gezelligheid er in krijgen? Het was natuurlijk een gek en wild idee, maar het is steeds meer gaan leven." Baltus begon offertes op te vragen, de mogelijkheden af te tasten en dacht op een gegeven moment: waarom niet?

Unieke tijd

De bedoeling was met het reuzenrad de afgelaste kermis in Hoorn toch een beetje goed te maken. Toen hij begin deze week hoorde dat er toch een kermis in Hoorn komt, baalde hij: " Dit was niet de afspraak?!" Maar na alle positieve reacties op social media besloot hij door te zetten. "Dit is gewoon gaaf. Het is een unieke tijd en ik wil iets unieks doen: hier praten we over twintig jaar nog over."