Politie onderzoekt nog één beschadigde auto rondom dood Tamar, andere auto’s teruggegeven

Dat bevestigt de politie zojuist aan NH Nieuws. "Het onderzoek naar de drie auto's is afgerond, maar zolang we niet precies weten wat er is gebeurt blijft de informatie uit het onderzoek gewoon beschikbaar voor ons. We sluiten hiermee dus niets uit", vertelt de woordvoerder van de politie.

In het onderzoek naar de dood van Tamar zijn in totaal vier auto's opgenomen in het onderzoek. De drie auto's uit Marken worden nu dus teruggegeven aan de eigenaren. De laatste auto wordt nog onderzocht.

Het lichaam van de 14-jarige Tamar werd in de nacht van vrijdag op zaterdag levenloos in de berm aangetroffen.