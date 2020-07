Vier auto's in beslag genomen bij onderzoek naar dood 14-jarige Marker meisje

MARKEN - In het onderzoek naar de dood van het 14-jarige meisje van Marken heeft de politie inmiddels vier auto's in beslag genomen.

Dat laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. Gisteren liet de politie al weten dat er in Uitdam een verdachte auto was aangetroffen, die vervolgens voor onderzoek is meegenomen. Vandaag bevestigt de politie dat er ook op Marken drie auto's in beslag zijn genomen.

Gisteren werd er in de regio lange tijd gezocht naar auto's met schade die zou kunnen zijn ontstaan toen het 14-jarige slachtoffer op de Zeedijk in Zuiderwoude werd aangereden. De in beslag genomen auto's hebben verse schade. De politie heeft inmiddels met de eigenaren gesproken, al wordt vooralsnog geen van hen als verdachte aangemerkt.