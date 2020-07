Heemstedenaren ontdaan over gestolen beeld 'De Vogelaar': "Hij fleurde de boel hier op"

HEEMSTEDE - De bewoners van de wijk Vogelpark in Heemstede kunnen er met hun hoofd niet bij dat 'De Vogelaar' uit hun buurt is gestolen. Ze waren erg gesteld op het beeld van de man met de verrekijker. "Ik vind het vreselijk", vertelt een mevrouw die vlakbij het beeld in de buurt woont. "Ik was er niet aan gehecht, maar vond het wel een heel mooi beeldje. Niets is meer veilig in dit land."

'De Vogelaar' werd in de nacht van dinsdag op woensdag door onbekenden met grof geweld van z'n sokkel gerukt en meegenomen. En het was niet het enige beeld wat die nacht werd gestolen. In Zandvoort werd een beeld van Marlène Sjerps meegenomen en 'De Meermin van Haarlem', van Eric Coolen en Michaëla Bijlsma, verdween ook van haar sokkel.

Op de plek van het beeld in Heemstede staat nu alleen nog maar een lege sokkel en dat vinden de buurtbewoners maar een treurig gezicht. Een meneer die er elke dag langsloopt, was het nog niet opgevallen. "Het was een prachtig beeld, het fleurde de boel hier echt op. Echt vreselijk dat het weg is."

Geld

De meeste buurtbewoners denken dat het om het geld is te doen. "Ze zullen het wel omsmelten om er geld aan te verdienen", denkt de mevrouw die vlakbij woont. En dat vermoedt haar buurtgenoot ook. "Ik kom 'uit de metalen' en brons is een duur metaal, dus als dat de bedoeling is, dan is dat wel triest." Een kilo brons levert op dit moment in Nederland ruim drie euro op.

De politie zal onderzoek doen naar de beeldenroof in Haarlem en omgeving, zodra de aangiftes binnen zijn.

Vooralsnog is het niet bekend of het beeld in Heemstede vervangen zal worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan vindt een buurtbewoner dat het een plicht van de wijk is om geld te doneren voor een nieuw beeld. "Ik hoop dat de beeldhouwer dan iets anders kan maken, maar wel in dezelfde sfeer."