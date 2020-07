Zandvoortse Marlène Sjerps onthutst over diefstal beeld aan boulevard: "Het doet pijn"

NH Nieuws treft woensdag een verdrietige Marlène Sjerps aan op de boulevard in Zandvoort. Ze kreeg vanmorgen een appje van een bekende met de mededeling dat het pronkstuk van haar buitententoonstelling 'Boulevard Marlène' was verdwenen. Ze is direct gaan kijken en het enige wat ze aantrof was een lege sokkel met daarnaast, in het zand, de bronzen lans van 'La Doña Quichotta de La Mancha'.

Marlène Sjerps over de totstandkoming van 'La Doña Quichotta de La Mancha' en de diefstal