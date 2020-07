Wat levert brons op en zijn bronzen beelden eigenlijk wel te beveiligen tegen diefstal?

HAARLEM - In de nacht van dinsdag op woensdag zijn in Haarlem en omgeving drie bronzen beelden van hun sokkels gestolen. Het lijkt het werk van een roversbende die blijkbaar aan het brons denkt te kunnen verdienen. Maar wat levert een kilo brons op en hoe kunnen diefstallen als deze voorkomen worden?

"Doodzonde", zegt Bert Binder van de Haarlemse bronsgieterij Binder. Ook hij heeft gehoord van de diefstal van de beelden. Het gaat om 'De Meermin van Haarlem' van Eric Coolen en Michaëla Bijlsma, 'La Doña Quichotta de la Mancha' van Marlène Sjerps uit Zandvoort en 'De Vogelaar' van de hand van John Verhagen. Het laatste beeld stond in Heemstede.

'Een paar euro per kilo brons'

Binder heeft al heel wat grote werken in brons gegoten. "Brons levert momenteel heel weinig op. Je moet denken aan een euro of twee á drie. Vaak worden de beelden dan nog stukgemaakt of in delen geslepen. Een schroothandelaar neemt dat normaal gesproken ook nooit aan", vertelt hij. Verschillende schroothandelaren in Haarlem en omgeving bevestigen dat. "We hebben het hier nog nooit meegemaakt en bovendien geldt er een strenge legitimatieplicht, dus ze komen niet hierheen", vertelt een medewerker van één van de schroothandels.

Zijn beelden als 'De Meermin van Haarlem' of 'La Doña Quichotta de la Mancha' wel goed te beveiligen? Bij Binder hebben ze inmiddels zo'n vierduizend bronzen beelden beveiligd tegen diefstal. Bert Binder kan niet tot in detail vertellen hoe ze dat doen, want kwaadwillenden moeten natuurlijk niet slimmer gemaakt worden. "Het komt erop neer dat er een constructie in het beeld en in de sokkel wordt gemaakt, zodat het beeld nooit van zijn sokkel gehaald kan worden. Hoe hard je ook zaagt. In Zwolle hebben ze zelfs een keer geprobeerd om met een auto en een ketting een beeld van zijn sokkel te trekken. Door onze constructie trokken ze het wel wat krom, maar kwam het niet los en konden ze het niet meenemen."