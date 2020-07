De Meermin van Haarlem van haar sokkel getrokken: "Rooftocht op brons gaande"

HAARLEM - Afgelopen nacht is het beeld de Meermin van Haarlem op hardhandige manier ontvreemd en meegenomen vanaf de Nieuwe Gracht. Kunstenares Michaëla Bijlsma is er beduusd van, voor de tweede keer dit jaar is er een bronzen kunstwerk van haar hand gestolen.

Michaëla Bijlsma

"Het moet wel heel hard gegaan zijn want de sokkel stond vast met beton en zelfs die is verschoven", vertelt Michaëla geschrokken. Vanmiddag kwam ze erachter dat het bronzen beeld van de zeemeermin er niet meer stond. "Het lijkt wel alsnog er een rooftocht op bronzen beelden gaande is. Dit beeld stond achter een hek en nog is ze gestolen." De meermin keek uit op de Nieuwe Gracht en trok veel bekijks vanaf het water. Michaëla was daarom trots op het beeld, dat ze samen met kunstenaar Eric J. Coolen heeft gemaakt. "Het verhaal van de Meermin wordt vaak vanaf het water verteld door mensen die hier langs varen." Ze wordt er dan ook moedeloos van dus de bronzen beelden gestolen worden. "Ik moet toch wel iets neer kunnen zetten in de openbare ruimte." Dit is niet de eerste keer dat er een bronzen beeld is ontvreemd. Gisteravond werd het beeld 'La Doña Quichotta de La Mancha' van Marlène Sjerps ook al gestolen. Dit bronzen beeld stond op de boulevard in Zandvoort.

Vervangen Begin dit jaar werd het beeld van Kortjakje al gestolen. De replica van dit beeld, ook van de hand van Bijlsma, is begin mei onthuld: "Van Kortjakje hadden we een mal, dus dat beeld was relatief makkelijk te vervangen." Van de Meermin hebben Michaëla en Eric geen mal. "We zullen opnieuw aan de bak moeten." Op de vraag of ze dat beeld weer van brons maken antwoord Michaëla: "Nee, we maken geen bronzen beeld meer. Dat is de goden verzoeken." Er zal binnenkort aangifte worden gedaan bij de politie.