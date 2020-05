Replica van gestolen beeld van Kortjakje onthuld: "Ik vind deze eigenlijk mooier"

HAARLEM - Na grof geweld verdween het koperen beeld van Kortjakje begin dit jaar van de sokkel in het Begijnhof in Haarlem. Vanmiddag is een replica van het beeld onthuld door burgemeester Jos Wienen.

Het beeld Kortjakje, het meisje uit het bekende versje, staat symbool voor de sekswerkers, die in Haarlem hun beroep vooral in en rond het Begijnhof uitoefenen. Het beeld bij de Waalse Kerk werd in 2016 onthuld door Jos Wienen, voor wie het z'n eerste officiële activiteit als burgemeester van Haarlem was.

Na de roof hebben de makers van Kortjakje, kunstenaars Michaëlla Bijlsma en Eric Coolen, meteen geregeld dat er een replica terug zou worden geplaatst. Het gaat om een kunststof exemplaar dit keer. Daarmee hopen ze dat deze minder aantrekkelijk voor bronsdieven is.

Scherper

Voor de toevallige passant zal het lijken alsof hetzelfde beeld terug is op zijn plek. Eric Coolen: "Het ziet er exact hetzelfde uit. Als je niet beter zou weten, denk je dat het oude beeld er staat. Ik vind dit exemplaar eigenlijk iets mooier. Omdat het kunststof is, is deze veel scherper uit de mal gekomen."

Waardeloos materiaal

Om nieuwe diefstal voor te zijn, komt er een bord bij het beeld waarop staat dat Kortjakje van 'waardeloos materiaal' is gemaakt en niet van brons. Bovendien is er nu een bewakingscamera gericht op het beeldje.

Van het oude beeldje ontbreekt nog steeds elk spoor, vertelt Eric Coolen. "Dat is waarschijnlijk allang gesmolten. Maar, stel dat we het terugvinden, dan zetten we dat beeld gewoon naast dit beeld. Dan hebben we er twee."

Burgemeester Wienen droeg bij de onthulling een deel van de tijd een mondkapje en zelfs Kortjakje had er eentje om. De Haarlemse ondernemer Marco Post, een 'betrokken Mug' volgens Coolen, heeft het financieel mogelijk gemaakt dat er een replica van Kortjakje kon komen.

