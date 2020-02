Haarlems beeld van prostituee Kortjakje van sokkel getrokken en gestolen

HAARLEM - Het beeld Kortjakje is vannacht van haar sokkel in het Haarlemse Begijnhof getrokken en meegenomen.

Dat bevestigen de makers van het beeld, Eric Coolen en Michaëla Bijlsma, telefonisch aan NH Nieuws. Zoals iedere ochtend fietste Bijlsma ook vanochtend langs de Waalse kerk, waar het beeld ruim drie jaar voor de deur op haar sokkel heeft gestaan.

"Wat krijgen we nou?", vroeg ze zich af bij het zien van de lege sokkel. "Al snel bleek dat het met grof geweld was verwijderd. Het beeld stond vast met een pin, en die trek je er niet zomaar uit."

Koster hoorde rumoer

Ze trok direct aan de bel bij de koster van de Waalse kerk, die pal naast de kerk en het beeld woont. "Hij vertelde dat hij wel wat rumoer had gehoord, maar dat hij dacht dat het 'gewoon' om uitgaanspubliek ging."

Het beeld Kortjakje staat symbool voor de sekswerkers, die in Haarlem hun beroep vooral in en rond het Begijnhof uitoefenen. Het werd in 2016 onthuld door Jos Wienen, voor wie het z'n eerste officiële activiteit als burgemeester van Haarlem was.

Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws tijdens de onthulling van het beeld, in oktober 2016, maakte.