Geschokte reacties op roof van beeld Kortjakje: "Waarom haal je zoiets weg?

HAARLEM - Met grof geweld is het beeld Kortjakje afgelopen nacht van haar sokkel gerukt voor de Waalse Kerk in Haarlem.

Het beeld zat stevig vast aan de sokkel en moet volgens Michaëla met grof geweld weggehaald zijn. Ze heeft geen flauw idee waarom. "Het was natuurlijk brons, maar zoveel geld levert dat natuurlijk ook niet op, denk ik", zegt ze. "Of iemand moet het boven zijn bed willen hebben. Geen idee. Dat is het enige wat ik kan verzinnen, want waarom haal je zoiets weg?"

Het beeld over het meisje uit het bekende versje werd vier jaar geleden onthuld. De sloop van het beeld werd vanmorgen ontdekt. "Zoals iedere ochtend kom ik hier voorbij lopen", vertelt Michaëla Bijlsma, één van de makers van het beeld. "En ik denk ineens: mijn beeldje is weg."

"Het is heel jammer dat mensen dit nu ons aandoen", vertelt Koster Cees Varkevisser van de Waalse Kerk. "En moet ons bedoel ik de stad, want het is een beeldje voor de stad. Laten we daar alsjeblieft vanaf blijven". Koster Varkevisser woont naast het beeld in de Waalse Kerk, maar heeft de roof niet gehoord.

Kortjakje in kaarsvet

Gelukkig is er nog wat over van Kortjakje. Een versie van kaarsvet staat in de Waalse Kerk. "Dus gelukkig hebben we haar nog", vertelt Michaëla. "En de mal hebben we ook nog. Dus sowieso gaat er een Kortjakje terugkomen. Maar of dat in brons gaat worden is nog maar de vraag."