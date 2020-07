Opnieuw beeldenroof in regio Haarlem: 'De Vogelaar' in Heemstede ook gestolen

HEEMSTEDE - Naast de 'Meermin van Haarlem' en 'La Doña Quichotta de La Mancha' uit Zandvoort, is ook het bronzen beeld 'De Vogelaar' uit Heemstede gestolen. De drie bronzen beelden werden van hun sokkel gerukt en allemaal meegenomen in de nacht van dinsdag op woensdag, zo laat een woordvoerder van de politie weten aan NH Nieuws.

'De Vogelaar' is een beeld van de Amstelveense beeldhouwer John Verhagen en stond op de hoek van de Schollevaarlaan bij het Zeekoetpad.

'Zonde, jammer'

Het beeld werd in 2010 in Heemstede geplaatst. "Het is zonde, jammer dat het weg is", laat Verhagen aan NH Nieuws weten. "De opdracht van de gemeente was om een beeld te ontwerpen voor de Vogelwijk en de jury vond mijn werk het mooiste. Er is geen mal meer van, ik heb er alleen nog een klein model van staan. Ik hoop dat ze hem nog ergens vinden, maar ik denk dat die kans erg klein is."

Onderzoek

Of dezelfde dief of groep dieven verantwoordelijk is voor de gestolen beelden, zal nog moeten blijken. Bij de politie zijn vooralsnog alleen meldingen binnengekomen over de gestolen beelden, de aangiftes zijn nog onderweg. Zodra deze binnen zijn, zal de politie een onderzoek starten naar de gestolen beelden.

De Zandvoortse kunstenares Marlène Sjerps gaat vandaag ook aangifte doen van de diefstal van haar bronzen beeld 'La Doña Quichotta de La Mancha'. Dat stond aan de Boulevard Favauge en maakte onderdeel uit van haar buitententoonstelling 'Boulevard Marlène'.

Dinsdag sprak ze nog met NH Nieuws over hoe verdrietig ze is dat haar pronkstuk van de tentoonstelling is gestolen: