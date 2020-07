Bewoonster groene huis vangt weer bot: ook Raad van State wil dat ze het oververft

DEN HELDER - Net als eerder de gemeente en de rechter heeft nu ook de Raad van State geoordeeld dat het 'appeltjesgroene' huis van Ineke van Amersfoort in Den Helder moet worden overgeverfd. Het hoogste rechtsorgaan vindt dat de kleur te veel afwijkt van de andere huizen in de buurt en daarmee doet het 'afbreuk aan de harmonie in de wijk'.

Het huis in de wijk Boatex moet nu worden overgeschilderd. De bewoonster mag zelf bepalen in welke kleur, maar ze moet die wel eerst voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. "Als de woning in deze goedgekeurde kleur is geverfd, mag ze er vervolgens op vertrouwen dat zij aan de eis van het gemeentebestuur heeft voldaan", aldus de Raad van State.

Controversieel

Van Amersfoort schilderde in 2017 haar huis in de controversiële kleur geelgroen. Buren gingen daar tegen in verweer: ze gaven aan dat de kleur wel erg veel afweek van de andere huizen in de wijk, die in lichte pastelkleuren waren geverfd. Bovendien reflecteerde het groen in sommige huiskamers. Een buurman klaagde over een groene gloed in zijn badkamer.

De zaak diende bij de gemeente Den Helder en, nadat die de buren in het gelijk had gesteld, bij de rechter. Zij ging langs bij de vrouw om de situatie met eigen ogen te zien. Nadat ook de rechter haar sommeerde het huis over te schilderen, ging ze in beroep bij de Raad van State. Nu heeft ze ook deze zaak verloren en zal ze de verfkwast echt in de hand moeten nemen.

Mocht ze het zelf niet gaan oververven, dan mag de gemeente dit doen op haar kosten.