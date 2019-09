Rechter zet tanden in appelgroen huis Den Helder: "Wat een gedoe allemaal"

DEN HELDER - Zelf wordt ze er vrolijk van, maar sommige buren is het appelgroene huis van Ineke van Amersfoort uit Den Helder een doorn in het oog. Ook de gemeente oordeelde dat het huis aan de Pluto moet worden overgeverfd, maar omdat Ineke daar geen trek in heeft, maakte ze de gang naar de rechter.

Die kwam vandaag bij haar langs om de gevel met eigen ogen te beoordelen. "Ik heb wel foto's gezien...", zegt rechter Loman. "...maar die kun je toch een beetje bewerken en op sommige foto's is de kleurstelling anders. Dus ik wilde het graag in het echt zien, en ook in de context van de wijk."

Groene gloed

Op zonnige dagen klaagt haar directe buurman over een groene gloed in z'n woonkamer, maar ondanks alle tegenwerking blijft Ineke strijdvaardig. "Wat een gedoe allemaal. Maar ja, ik heb a gezegd, ik heb b gezegd, ik heb al c gezegd, nou, ik ga misschien het hele alfabet af."

Volgens het kleurbeleid van de gemeente mogen huizen alleen in pastelkleuren worden geverfd. Toch houden die regels volgens Ineke geen stand. "Het is wanbeleid, een zwalkbeleid. Rood is goed en zwart is goed. En ik deed dit nadat dat was goedgekeurd", vertelt ze.

Hoger beroep

De uitspraak van de rechter volgt over uiterlijk twee weken. Maar of Ineke zich daarbij neerlegt is nog maar de vraag. "Dan kan ik eventueel nog hogerop gaan", vertelt ze. "Daar gaan we over denken."