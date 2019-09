Rechter: gemeente Den Helder mag Ineke (82) dwingen haar appelgroene huis te schilderen

DEN HELDER - Een treurige dag voor de 82-jarige Ineke uit Den Helder: de rechter heeft zojuist besloten dat de gemeente haar mag dwingen om haar appeltjesgroene huis over te schilderen.

Voor sommige buren is de felgekleurde woning een doorn in het oog. Ze stapten naar de gemeente, die oordeelde dat de kleur in strijd is met de regels: appeltjesgroen zou te fel zijn en daarmee te veel afwijken van de omgeving. Onzin, zo vond Ineke. "Rood mag, blauw mag, geel mag. Dan mag appeltjesgroen ook. Ik word er gewoon vrolijk van."

Context

De rechter maakte een paar weken geleden zelf ook een uitstapje naar Den Helder, om de groene gevel met eigen ogen te beoordelen. "Ik heb wel foto's gezien, maar die kun je toch een beetje bewerken. Dus ik wilde het graag in het echt zien, en ook in de context van de wijk."

Lees ook: Rechter zet tanden in appelgroen huis Den Helder: "Wat een gedoe allemaal"

De rechter geeft de klagende buurtbewoners en de gemeente nu gelijk. Als Den Helder wil dat ze haar woning een andere kleur geeft, moet Ineke gehoor geven aan die vraag.

Hogerop

Of ze dat ook daadwerkelijk gaat doen, is nog niet bekend. Eerder gaf Ineke al aan dat ze 'eventueel hogerop wil gaan'. "Ik heb a gezegd, ik heb b gezegd, ik heb al c gezegd, nou, ik ga misschien het hele alfabet af."

Bekijk hier de reportage en oordeel zelf: