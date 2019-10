Bewoonster appeltjesgroen huis vraagt om uitstel van overschilderen

DEN HELDER - In het volgende hoofdstuk over het appeltjesgroene huis in Den Helder vraagt de bewoonster om uitstel van het overschilderen. De rechter oordeelde vorige maand dat de kleur inderdaad te fel is en dat Ineke van Amersfoort haar gevel een andere kleur moet geven. Ze ging in hoger beroep en in afwachting van die uitkomst wil ze nu uitstel.

De zaak houdt de gemeente al maanden bezig en heeft een discussie ontketend over de vrijheid van bewoners om hun huis in verschillende kleuren te mogen schilderen. In het geval van het appeltjesgroene huis hadden buren bij de gemeente geklaagd over de felle kleur. Ze zeiden er last van te hebben: als de zon er op staat, reflecteert het groen in de huiskamers. Bij één buurman was er zelfs sprake van een groene gloed in de badkamer.

Bewoonster Ineke van Amersfoort snapte er niets van en sprak van willekeur. "Rood mag, blauw mag, geel mag. Dan mag appeltjesgroen ook. Ik word er gewoon vrolijk van. Het is wanbeleid, een zwalkbeleid. Rood is goed en zwart is goed. En ik maakte deze keuze nadat dat was goedgekeurd."

Eigen ogen

Het ging zelfs zo ver dat een Amsterdamse rechter zich er over ging buigen. Hij is vorige maand bij de Helderse geweest om de situatie met eigen ogen te zien. "Foto's kun je bewerken", zei rechter Loman. "Op sommige foto's is de kleurstelling anders. Dus ik wilde het graag in het echt zien, en ook in de context van de wijk."

Van Amersfoort bleef strijdvaardig en kondigde al voor de uitspraak van de rechter aan dat ze in hoger beroep zou gaan. Dat blijkt nu definitief te zijn. Ze moest eigenlijk op 22 oktober haar gevel hebben overgeschilderd. De Raad van State buigt zich morgen over de vraag of de bewoonster hiermee mag wachten tot de uitspraak van de hoge rechter. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt besproken door de Raad van State is nog niet bekend, maar naar verwachting wordt het 2020.