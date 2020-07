Honderden boeren maken met tractoren NH ❤ BOEREN in polder

SCHERMERHORN - Honderden boeren op trekkers zijn op dit moment in Schermerhorn voor een actie: ze maken met trekkers de zin 'Noord-Holland <3 boeren' op de grond en laten dit door een drone te filmen. Boer Ad Baltus is aanwezig. "Er zijn zeker vierhonderd boeren. Het is een prachtig mooi plaatje", zegt hij tegen NH Nieuws.

Volgens de boeren is het een positief statement. 'Om te laten zien dat we trotse boeren zijn, dat we van ons mooie Noord-Holland houden en er alles aan doen om het bestaan van onze bedrijven', kondigden ze de actie aan. 'We willen dat het landschap en de productie van duurzame zuivel, groente, fruit en vlees voort blijft bestaan voor onze kinderen, maar vooral ook voor de burgers. We zijn trots op onze bloemkolen uit de streek. Piepers uit de klei en koeien in de polders.' Baltus staat naast de letters en omschrijft: "Ze zijn met die trekkers wel dertig meter lang en vijftien meter breed of zo. We gaan letter voor letter de lampen aan zetten en dit wordt dan gefilmd." Boer Baltus maakte ook nog deze foto voor NH Nieuws. Tekst gaat door onder de foto.

Ad Baltus

Aan het begin van de avond reden de boeren toeterend de polder in. Tekst gaat door onder de video.

Toeterende boeren verzamelen bij Schermerhorn - NH Nieuws

Het is de zoveelste actie deze week van Noord-Hollandse boeren. Ze reden al twee keer naar Schiphol, reden ze naar Zaandam voor het distributiecentrum van de Albert Heijn, blokkeerden het distributiecentrum van de Vomar in Alkmaar en een week geleden reden ze in colonne door Amsterdam. Baltus laat aan NH Nieuws weten dat de boeren na de actie een patatje gaan eten en als het helemaal donker is weer op huis aan gaan.