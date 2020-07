Boeren blokkeren distributiecentrum van Vomar in Alkmaar: "We staan met de rug tegen de muur"

Met de actie hopen ze druk te zetten op landbouwminister Schouten en de supermarkten. "We willen een eerlijke prijs voor onze producten. De boodschappen zijn duurder geworden maar daar zien wij weinig van terug", vertelt boer Aart. "Er komt veel op ons af. We moeten meer doen voor dezelfde prijs en staan met onze rug te tegen de muur", vult hij aan.

De boeren houden in- en uitrijdende vrachtwagens bij het distributiecentrum tegen. "Personeel kan er natuurlijk wel gewoon in en uit. We zijn geen boemannen. We rijden bewust in de avond zodat de burger het minste last van ons heeft."

Ondervoeden

De boeren willen niet alleen dat supermarkten, maar ook het kabinet naar hen luistert. Het plan van de minister om minder eiwitten in het veevoer te doen, is bij boeren in het verkeerde keelgat geschoten. "Ze moeten eens plannen maken met ons in plaats van over ons. Natuurlijk zijn de dieren voor ons economisch belang, maar we hebben de dieren ook lief. Schouten wil nu dat we ze gaan ondervoeden. Dat is wat ons betreft de druppel."