Supermarkten moeten volgens boeren meebetalen aan stikstofbeleid: "Te veel regels en te kleine marges"

Zeker vijftig boeren zijn vandaag daarom richting het distributiecentrum van Albert Heijn gekomen om de toesroom van vrachtwagens stil te leggen. De boeren eisen een gesprek met de directie van de supermarktketen: "We moeten met elkaar om tafel om een oplossing te vinden", vertelt Ad Baltus van Boeren in Actie Noord-Holland aan NH Nieuws.

De directie van Albert Heijn heeft na het protest toegezegd met de boeren om tafel te gaan om van gedachten te wisselen over het probleem. Toch is de hoop op eerlijke prijzen bij veel boeren lang vervlogen. "Ik heb niet de illusie dat de wereld verandert na vandaag", vertelt melkveehouder Frans-Jan ter Beek uit Muiden. "Maar ik hoop wel dat het zorgt voor bewustwording. Nu bepalen we of er over tien jaar nog koeien in de wei staan."

Nieuwe generatie

Ook de volgende generatie boeren, die al klaar staat om het bedrijf van hun ouders over te nemen maakt zich zorgen over de toekomst. "Boer zijn is het mooiste wat er is. Als dat niet meer kan dan moet ik bedenken wat ik dan wil worden. Ik heb geen idee", vertelt de 17-jarige Remco Nelis. "Ik durf je ook niet te zeggen of ik over tien jaar nog boer ben", voegt de 17-jarige Nick Westerneng toe.