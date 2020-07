Opnieuw boeren op trekkers tegengehouden bij Schipholtunnel

Boeren die vanavond op trekkers richting Amsterdam reden, zijn tegengehouden bij de Schipholtunnel. Dat is de tweede keer deze week. Woensdag hielden de boeren ook spontaan een protest bij de luchthaven.

De tunnel is daardoor afgesloten. Vermoedelijk probeerden de boeren via Schiphol Amsterdam te bereiken.

Woensdag kwam de marechaussee ook al in actie tegen de boeren. Gisteren blokkeerden de boeren een distributiecentrum van de Vomar in Alkmaar. Ze eisen aandacht voor de situatie waarin ze verkeren. Volgens de boeren wordt het ze aan alle kanten moeilijk gemaakt om nog een fatsoenlijke boterham te verdienen.

De boeren worden momenteel via Schiphol-Oost onder politiebegeleiding het terrein af geleid, aldus de getuige.

Boeren hoopvol over eiwitbesluit minister: "Gaan er vanuit dat ons voorstel wordt aangenomen"

Boeren blokkeren distributiecentrum van Vomar in Alkmaar: "We staan met de rug tegen de muur"

