Boeren hoopvol over eiwitbesluit minister: "Koeienvoeren is maatwerk"

ZUIDSCHERMER - Het besluit van landbouwminister Schouten om haar omstreden eiwitmaatregel te laten doorrekenen door dierenartsen, stemt boeren hoopvol. Afgelopen week protesteerden de veehouders tegen het plan om minder eiwit aan alle koeien te voeren, want minder eiwit leidt tot minder stikstof-uitstoot. Een voorstel dat door boeren als dierenmishandeling wordt bestempeld.

Veehouder Ad Baltus, van Boeren in Actie Noord-Holland, treffen we vandaag weer eens in zijn koeienstal. De veehouder uit Zuidschermer voerde net als vele branchegenoten actie tegen de veevoermaatregel van minister Carola Schouten. Haar toezegging gisteravond om haar plannen door dierenartsen te laten doorrekenen stemt hem hoopvol: "Al had het haar gesierd om haar fout toe te geven, en dat ze het aanbod van de sector aanneemt." De agrarische sector heeft eerder een eigen voorstel ingediend bij het ministerie om eiwit, en op die manier de stikstofuitstoot van koeien, te verminderen. "We halen daarmee de norm om de huizenbouw vlot te trekken", stelt Baltus. "Want daar gaat het om."

Doorrekenen veevoermaatregel stemt boeren hoopvol - NH Nieuws

"Maar ons plan werd gewoon afgewezen. Waarom? Dat is gewoon politiek. Het gaat helemaal niet om het resultaat", vermoedt Ad Baltus. "Koeien voeren is maatwerk. Een zuigeling of baby krijgt ander voedsel als iemand die tachtig is", legt hij uit. "De minister wil een maximum opleggen en daar kunnen wij niet mee uit de voeten." Koeien zijn volgens Baltus niet over één kam te scheren. "Die ene dame heeft aan 150 gram eiwit voldoende, maar die dame die naast haar staat heeft misschien wel 200 gram nodig. En dat is óns vakmanschap." "Wij willen meewerken aan de stikstofreductie", stelt Baltus. "En aan de normen voldoen, maar wel op onze manier. Dan waren al die acties niet nodig."

Waarom boeren het niet eens zijn met eiwitmaatregel - NH Nieuws

Naast de eiwitreductie spelen ook de supermarktprijzen een rol in het stikstofverhaal. "Om al onze investeringen om stikstof terug te dringen te kunnen betalen, moeten we een eerlijke en betere prijs voor onze producten krijgen", legt Baltus uit. "We lopen tegen onze grenzen omdat we al jaren tegen of onder kostprijs produceren." Vijf cent De boeren protesteerden daarom ook bij de supermarkten en distributiecentra deze week. Ook is er een open brief gestuurd aan het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Daarin vragen ze om op korte termijn alle zuivelprijzen met vijf cent te verhogen.