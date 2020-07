SCHIPHOL - Als Schiphol wil groeien, moet er een balans zijn tussen wonen en werken in de gemeente Haarlemmermeer. Dat zegt wethouder Jurgen Nobel van luchthavenzaken als reactie op de zorgen van de luchtvrachtsector, die luchtvaartmaatschappijen en logistieke bedrijven uit de regio ziet verdwijnen. Die trekken weg vanwege strenge regels en beperkingen op Schiphol. Misschien fijn voor omwonenden die last hebben, maar slecht voor de werkgelegenheid in Haarlemmermeer.

Een Airbus A380 van China Southern op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Net als veel gemeenten, milieuorganisaties en bewonersgroepen, heeft de luchtvrachtsector gisteren een zienswijze ingediend bij minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, als reactie op de in mei gepresenteerde Luchtvaarnota. In die nota staan de plannen voor de Nederlandse luchtvaartsector voor de komende 30 jaar. De vrachtsector maakt zich zorgen over de beperkte ruimte voor luchtvracht op Schiphol en vreest dat bedrijven en luchtvaartmaatschappijen naar andere concurrerende luchthavens zullen trekken in het buitenland. Belangen De gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol in ligt, deelt die zorgen, maar moet ook rekening houden met de wensen van haar inwoners. Wethouder Nobel van luchthavenzaken vindt dat groei van de luchthaven en wonen en werken in de omgeving van de luchthaven met elkaar in balans moeten zijn. Een ingewikkeld streven, omdat de belangen van klagende inwoners, woningzoekenden en bedrijven soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Strenge regels "Ook wij zien het belang van meer slots voor vrachtvluchten", zegt Nobel tegen NH Nieuws. Slots zijn start- en landingsrechten die op Schiphol door de groeistop nauwelijks te verkrijgen waren. Op Schiphol gelden daarom strenge regels: als die rechten niet genoeg worden benut, worden ze afgepakt en opnieuw verdeeld. Een regel waar de vrachtsector niet blij mee is, omdat het de nodige flexibiliteit in de weg kan zitten.

Quote "Wij hebben die werkgelegenheid liever hier natuurlijk" jurgen nobel, wethouder luchthavenzaken haarlemmermeer

Nobel: "Dat hier nog geen structurele oplossing voor is, vind ik ook niet uit te leggen aan onze ondernemers. Ondernemers investeren in deze regio, bieden plaats aan ruim 100.000 arbeidsplaatsen en dragen direct en indirect bij aan de welvaart in dit land." "Uitwijken naar andere luchthavens betekent dat we voor deze logistieke bedrijven als vestigingslocatie niet meer interessant worden. Voor een groot internationaal bedrijf maakt het niet zoveel uit als men in deze regio of Brussel zit. Maar voor ons wel. We hebben die werkgelegenheid liever hier natuurlijk." Woningbouw in de knel Intussen zit Nobel met nog een dilemma in zijn maag. De gemeente heeft ernstige zorgen over de 'Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet’. Die zou met strengere geluidsregels van vliegtuiglawaai de woningbouw in Haarlemmermeer behoorlijk in de weg zitten. "Door de voorgestelde rekenregels worden onze gemeente en de hele regio,

ongeacht lokale omstandigheden, bij voorbaat als onleefbaar weggezet. Hiermee gaat onze

gemeente en de hele regio de facto op slot", aldus de gemeente.

Quote "Onbegrijpelijk, onwenselijk en ondoordacht" JURGEN NOBEL, WETHOUDER LUCHTHAVENZAKEN HAARLEMMERMEER

Nobel: "Dit betekent dat 75 procent van alle ontwikkelingen niet doorgaan. Terwijl er een grote woningbouwopgave ligt: 20.000 woningen tot 2040 voor Haarlemmermeer. Ook de aanleg van bedrijvenlocaties en wegen wordt lastiger. Onbegrijpelijk, onwenselijk en ondoordacht. Haarlemmermeer wordt door de Rijksoverheid gekwalificeerd als ‘slecht tot zeer slecht leefbaar gebied’. Echt onvoorstelbaar, dit is niet uit te leggen aan inwoners die hier al jaren met veel plezier wonen. Ik hoop van harte dat dit idee van tafel gaat."